Буковинські прикордонники затримали громадян Румунії за порушення кордону

На Буковині прикордонниками за вихідні у трьох випадках було затримано шість правопорушників, троє з яких виявилися громадянами Румунії. Усі затримані, в тому числі й іноземці, скоріш за все, пов’язані із незаконним переміщенням тютюнової продукції через українсько-румунський кордон. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, вчора прикордонним нарядом відділу «Черепківка» було помічено доріжку слідів, яка в подальшому вивела на трьох правопорушників із Румунії. Чітких пояснень свого перебування на території України чоловіки не надали, наразі перевіряється інформація щодо їхньої причетності до незаконного переміщення тютюнової продукції. Усіх затриманих передано представникам прикордонної поліції Румунії.
В інших двох випадках трьох буковинців було затримано на ділянках відділів «Красноїльськ» та «Нижні Петрівці». Неподалік одного із затриманих, а саме мешканця селища Красноїльськ, який намагався втекти і для зупинки якого прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл, було виявлено тютюнові вироби, підготовлені до незаконної переправи до Румунії. Загальна кількість сигарет склала 4410 пачок. Ще двох наших співвітчизників затримано на сусідньому підрозділі «Нижні Петрівці», які ймовірно вели спостереження за пересуванням прикордонних нарядів. Наразі всі особи притягнено до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону, а мешканцю Красноїльська ще й доведеться нести відповідальність за злісну непокору законним вимогам працівників ДПСУ.