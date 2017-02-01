Буковинські прикордонники затримали громадян Румунії за порушення кордону

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Новини
18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

12:21
06 лютого

На Буковині закрили на карантин школу через вітряну віспу

12:00
06 лютого

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

11:55
06 лютого

Особливості кампанії декларування – 2017

11:48
06 лютого

Чернівчан запрошують на Урочистості у храмі Трьох святих

10:45
06 лютого

Буковинські медики зібрали для мешканців Авдіївки медикаментів на понад 60 тисяч гривень, продукти та одяг

10:38
06 лютого

З Чернівецької області у Авдіївку відправили перші 2 вантажівки гуманітарної допомоги

10:34
06 лютого

Буковинець позбувся тягача вартістю 700 тисяч гривень через 160 пачок сигарет

16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

12:38
03 лютого

Вулиця Горіхівська сьогодні без води

12:09
03 лютого

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 7 млн. грн.

12:06
03 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

11:21
03 лютого

Буковина втратила ще двох воїнів-героїв

11:16
03 лютого

Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми

11:10
03 лютого

Фінансування виплати пенсій розпочато

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).

7 лютого о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксани Палійчук на тему: "Перспективи розвитку освітньої галузі Чернівецької області у 2017 році".
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Буковинські прикордонники затримали громадян Румунії за порушення кордону

Сьогодні, 10:32 / Коментарів: 0
Буковинські прикордонники затримали громадян Румунії за порушення кордону


На Буковині прикордонниками за вихідні у трьох випадках було затримано шість правопорушників, троє з яких виявилися громадянами Румунії. Усі затримані, в тому числі й іноземці, скоріш за все, пов’язані із незаконним переміщенням тютюнової продукції через українсько-румунський кордон. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Так, вчора прикордонним нарядом відділу «Черепківка» було помічено доріжку слідів, яка в подальшому вивела на трьох правопорушників із Румунії. Чітких пояснень свого перебування на території України чоловіки не надали, наразі перевіряється інформація щодо їхньої причетності до незаконного переміщення тютюнової продукції. Усіх затриманих передано представникам прикордонної поліції Румунії.

В інших двох випадках трьох буковинців було затримано на ділянках відділів «Красноїльськ» та «Нижні Петрівці». Неподалік одного із затриманих, а саме мешканця селища Красноїльськ, який намагався втекти і для зупинки якого прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл, було виявлено тютюнові вироби, підготовлені до незаконної переправи до Румунії. Загальна кількість сигарет склала 4410 пачок. Ще двох наших співвітчизників затримано на сусідньому підрозділі «Нижні Петрівці», які ймовірно вели спостереження за пересуванням прикордонних нарядів. Наразі всі особи притягнено до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону, а мешканцю Красноїльська ще й доведеться нести відповідальність за злісну непокору законним вимогам працівників ДПСУ.

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