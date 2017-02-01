Поліцейські охорони Буковини приєдналися до всесвітнього флешмобу #22PuchupChallenge

Особовий склад Управління поліції охорони в Чернівецькій області прийняв естафету на підтримку бійців, що повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром, від працівників Управління поліції охорони в Полтавській області. Про це повідомляє Управління поліції охорони в Чернівецькій області.- Ми з гордістю приймаємо естафету і підтримуємо бійців, які героїчно захищають територіальну цілісність України та постраждалих під час бойових дій на Сході нашої країни. Дякуємо воїнам АТО за мужність, відвагу та відданість нашій рідній землі, - промовив начальник Управління поліції охорони в Чернівецькій області полковник поліції Сергій Чеботар.Флешмоб поліцейські провели біля Меморіалу воїнам-визволителям на Соборній площі Чернівців.Нині в поліції охорони Буковини працює 24 учасники АТО, які зарекомендували себе як професійні, відповідальні та сумлінні фахівці. Управління поліції охорони в Чернівецькій області й надалі готове допомагати демобілізованим воїнам АТО та гарантує їм працевлаштування, дружній колектив і гідне продовження служби на благо українському народу.Флешмоб «22PuchupChallenge» започаткований у Сполучених Штатах Америки. Цифра «22» фігурувала у статистиці кількості самогубств серед ветеранів військових конфліктів та бойових дій Збройних сил США. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів. Згодом флешмоб став популярним і в Україні.Естафету флешмобу #22PuchupChallenge поліцейські охорони Буковини передали Управлінню поліції охорони в Чернігівській області.