ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
Поліцейські охорони Буковини приєдналися до всесвітнього флешмобу #22PuchupChallenge
Сьогодні, 17:07 / Коментарів: 0
Особовий склад Управління поліції охорони в Чернівецькій області прийняв естафету на підтримку бійців, що повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром, від працівників Управління поліції охорони в Полтавській області. Про це повідомляє Управління поліції охорони в Чернівецькій області.
- Ми з гордістю приймаємо естафету і підтримуємо бійців, які героїчно захищають територіальну цілісність України та постраждалих під час бойових дій на Сході нашої країни. Дякуємо воїнам АТО за мужність, відвагу та відданість нашій рідній землі, - промовив начальник Управління поліції охорони в Чернівецькій області полковник поліції Сергій Чеботар.
Флешмоб поліцейські провели біля Меморіалу воїнам-визволителям на Соборній площі Чернівців.
Нині в поліції охорони Буковини працює 24 учасники АТО, які зарекомендували себе як професійні, відповідальні та сумлінні фахівці. Управління поліції охорони в Чернівецькій області й надалі готове допомагати демобілізованим воїнам АТО та гарантує їм працевлаштування, дружній колектив і гідне продовження служби на благо українському народу.
Флешмоб «22PuchupChallenge» започаткований у Сполучених Штатах Америки. Цифра «22» фігурувала у статистиці кількості самогубств серед ветеранів військових конфліктів та бойових дій Збройних сил США. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів. Згодом флешмоб став популярним і в Україні.
Естафету флешмобу #22PuchupChallenge поліцейські охорони Буковини передали Управлінню поліції охорони в Чернігівській області.