Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

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Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей



Сьогодні через контактний пункт румунські митники попередили українську сторону про ймовірне збільшення часу митного контролю та оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку «в‘їзд» на митну територію Румунії. Причина – запровадження нових профілів ризиків, що призведе до виконання додаткових митних формальностей.



Нагадаємо, що 29 січня перед пунктом пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС фіксувалося значне накопичення транспортних засобів, спричинене регламентними роботами щодо оновлення баз даних суміжної сторони. Офіційного попередження про роботу у позаштатному режимі буковинські митники не отримували.



Станом на 3 лютого перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 90 вантажних транспортних засобів - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.