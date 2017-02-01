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Новини
16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

12:38
03 лютого

Вулиця Горіхівська сьогодні без води

12:09
03 лютого

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 7 млн. грн.

12:06
03 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

11:21
03 лютого

Буковина втратила ще двох воїнів-героїв

11:16
03 лютого

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11:10
03 лютого

Фінансування виплати пенсій розпочато

17:13
02 лютого

Хто має право на пенсію по втраті годувальника?

16:29
02 лютого

Чи можна зареєструвати дитину у будинку незавершеного будівництва?

16:23
02 лютого

Захист права кожного з батьків на проживання з дитиною

15:54
02 лютого

Усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження житлом

15:52
02 лютого

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15:50
02 лютого

Парк "Жовтневий", який мав бути парком Реформації, перейменують на "Озерний"

13:44
02 лютого

У Чернівцях стартував пілотний проект “Шлюб за добу”

12:42
02 лютого

Чернівчанина, який "замінував" кінотеатр Чернівці судитимуть

11:23
02 лютого

ПАТ «Чернівцігаз» організовує прес-тур для дослідження якості газу

11:12
02 лютого

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11:04
02 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без світла

10:59
02 лютого

Січень приніс бюджету 14 млн. єдиного податку

10:58
02 лютого

Припиняєте підприємницьку діяльність – подайте декларацію про доходи

10:56
02 лютого

За напад на таксиста - 5 років тюрми

10:51
02 лютого

На Буковині затримали українців із подвійним громадянством

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

Сьогодні, 16:45 / Коментарів: 0
ДО УВАГИ ПЕРЕВІЗНИКІВ ТА СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

Сьогодні через контактний пункт румунські митники попередили українську сторону про ймовірне збільшення часу митного контролю та оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку «в‘їзд» на митну територію Румунії. Причина – запровадження нових профілів ризиків, що призведе до виконання додаткових митних формальностей.

Нагадаємо, що 29 січня перед пунктом пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС фіксувалося значне накопичення транспортних засобів, спричинене регламентними роботами щодо оновлення баз даних суміжної сторони. Офіційного попередження про роботу у позаштатному режимі буковинські митники не отримували.

Станом на 3 лютого перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 90 вантажних транспортних засобів - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
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