Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (підкатегорія 107.08) зазначено, що відповідно до п. 294.6 ПКУ у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.



Нагадаємо, що згідно з оновленим п. 295.8 ПКУ, зобов’язання зі сплати ЄП будуть нараховуватися "єдиннику" до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності.



Отже, для підприємців-"єдинників" сплата єдиного податку закінчиться одразу після держреєстрації припинення їх підприємницької діяльності.



