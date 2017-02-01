У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

Цього року із роялті, дивідендів, процентів на поточних рахунках у банках та вкладах у кредитних спілках бюджет отримав від містян 2,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Протягом минулого року пасивні доходи чернівчан додали до державного бюджету 22,0 млн. грн.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що розміщення коштів на депозитному рахунку, як і решта пасивних доходів, підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015 року.



Відповідно до внесених законодавчих змін, доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставкою 18 відсотків та 1,5 відсотка військового збору.



При цьому, не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків – така ставка діє абсолютно для всіх - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.