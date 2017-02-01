Українці просять позбавити Лободу почесного звання

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Новини
16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

12:38
03 лютого

Вулиця Горіхівська сьогодні без води

12:09
03 лютого

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 7 млн. грн.

12:06
03 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

11:21
03 лютого

Буковина втратила ще двох воїнів-героїв

11:16
03 лютого

Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми

11:10
03 лютого

Фінансування виплати пенсій розпочато

17:13
02 лютого

Хто має право на пенсію по втраті годувальника?

16:29
02 лютого

Чи можна зареєструвати дитину у будинку незавершеного будівництва?

16:23
02 лютого

Захист права кожного з батьків на проживання з дитиною

15:54
02 лютого

Усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження житлом

15:52
02 лютого

Внесено зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

15:50
02 лютого

Парк "Жовтневий", який мав бути парком Реформації, перейменують на "Озерний"

13:44
02 лютого

У Чернівцях стартував пілотний проект “Шлюб за добу”

12:42
02 лютого

Чернівчанина, який "замінував" кінотеатр Чернівці судитимуть

11:23
02 лютого

ПАТ «Чернівцігаз» організовує прес-тур для дослідження якості газу

11:12
02 лютого

Буковинцям у минулому році було нараховано за житлово-комунальні послуги 1239,3 млн.грн

11:04
02 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без світла

10:59
02 лютого

Січень приніс бюджету 14 млн. єдиного податку

10:58
02 лютого

Припиняєте підприємницьку діяльність – подайте декларацію про доходи

10:56
02 лютого

За напад на таксиста - 5 років тюрми

10:51
02 лютого

На Буковині затримали українців із подвійним громадянством

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Українці просять позбавити Лободу почесного звання

Сьогодні, 16:22 / Коментарів: 0
Українці просять позбавити Лободу почесного званняІнваліди АТО створили петицію на сайті Президента України Петра Порошенка з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання Заслуженої артистки України.
Текст петиції з’явився 31-го січня.

У петиції йдеться, що Лобода виступила в Росії сім разів тільки за новорічні свята.

Співачка двічі співала на передноворічних "вогниках" телеканалів "Музика першого" та "ТВЦ", а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів в Маямі, – сказано у тексті.


"За підсумками року українські ЗМІ опублікували інформацію про фінансові успіхи Світлани Лободи. Зрадницькі гастролі принесли їй 1 200 000 $. І це не враховуючи закритих вечірок російських олігархів. З цих коштів заслужена артистка України не пожертвувала на відсіч російської агресії в зоні АТО ні копійки", – пише автор петиції.

Позбавити Лободу почесного звання вимагають "за зраду і зневагу українського народу".

Як відомо, звання Заслуженої артистки Світлана отримала влітку 2013-го року.

До слова, нещодавно українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу відзначилися своєю участю на фестивалі "Роза Хутор", який організував російський співак і продюсер Григорій Лепс.
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