Українці просять позбавити Лободу почесного звання

Інваліди АТО створили петицію на сайті Президента України Петра Порошенка з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання Заслуженої артистки України.Текст
петиції з’явився 31-го січня.
У петиції йдеться, що Лобода виступила в Росії сім разів тільки за новорічні свята.
Співачка двічі співала на передноворічних "вогниках" телеканалів "Музика першого" та "ТВЦ", а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів в Маямі, – сказано у тексті.
"За підсумками року українські ЗМІ опублікували інформацію про фінансові успіхи Світлани Лободи. Зрадницькі гастролі принесли їй 1 200 000 $. І це не враховуючи закритих вечірок російських олігархів. З цих коштів заслужена артистка України не пожертвувала на відсіч російської агресії в зоні АТО ні копійки", – пише автор петиції.
Позбавити Лободу почесного звання вимагають "за зраду і зневагу українського народу".
Як відомо, звання Заслуженої артистки Світлана отримала влітку 2013-го року.
До слова, нещодавно українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу відзначилися своєю участю на фестивалі "Роза Хутор", який організував російський співак і продюсер Григорій Лепс.