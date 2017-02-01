Бої на Донбасі розгорнулися уздовж всієї лінії розмежування вперше з 2014, - Мотузяник

Міноборони також фіксує високу інтенсивність бойових дійФото: Олександр МотузяникБойові дії на Донбасі вперше з 20124 року розгорнулися уздовж всієї лінії розмежування. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник."З упевненістю можна сказати, що бойові дії розгорнулися уздовж всієї лінії фронту, чого не спостерігалося з 2014 року", - заявив Мотузяник.Він також зазначив, що з літа 2016 року не спостерігалося такої інтенсивності бойових дій."Сьогодні активність ворога зафіксована практично по всій лінії зіткнення, на трьох різних напрямках: Маріупольському, Донецькому та Луганському", - додав Мотузяник.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні АТО за добу загинули 3 українських військових, 18 поранені.Джерело: https://www.rbc.ua