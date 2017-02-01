Росія готується до нового наступу на Донбас, - ЗМІ

Українська розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на сході держави
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.
За словами співрозмовника видання, зміни у структурі підрозділів бойовиків свідчать про підготовку наступу. Зокрема, йдеться про скорочення кількості мотострілкових бригад з 3 до 2 і збільшення танкових бригад з 1 до 2.
Понад те, на ці факти також вказує нещодавне проведення військових навчань російських військових біля українського кордону, адже під час них відпрацьовувалося форсування водних перешкод.
Також згадується про те, що президент Петро Порошенко під час засідання військового кабінету 31 січня, дозволив армії відповідати на вогонь супротивника, але заборонив обстрілювати житлові райони.
"На даний момент війська не переходять у наступ, але їм дозволені окремі штурмові дії. Загальна кількість бойовиків і військових РФ на окупованому Донбасі становить 32 тис. осіб, з яких 40% - найманці з різних країн, у тому числі з Росії, 30% - місцеві сепаратисти і 30% - кадровий склад російських військ", - наголошується у виданні.