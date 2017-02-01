Українців запросили обговорити новий календар державних свят

Інститут національної пам’яті запрошує українців обговорити пропозиції до нового календаря державних свят.
Проект нового календаря опубліковано на сайті
іституту.
Відповідно до нього, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.
Спираючись на загальноєвропейську традицію, пропонується відмовитись від перенесення на понеділок святкового дня,
якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Великдень.
Фото: memory.gov.ua
Кількість святкових вихідних днів зміниться з 11 (за умови існуючого переносу вихідних може зростати до 20) до 9.Замість вихідного дня 8 березня
пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня).Замість 1–2 травня
– запровадити у другу п’ятницю вересня День сім’ї як вихідний день.
Вихідний день 9 травня
– День перемоги на нацизмом у Другій світовій війні перемістити на 8 травня – День пам’яті та примирення;
Ознайомитися з повним текстом проекту Закону «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні», пояснювальною запискою до проекту, а також порівняльною таблицею можна за посиланням
.
Пропозиції до проекту Закону приймаються до 1 березня 2017 року. Їх можна надсилати на public@memory.gov.ua.