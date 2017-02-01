Росія підтягнула авіацію до кордонів із Україною

Росія підтягнула до кордонів із Україною протичовнові літаки та вертоліт.
Про це повідомив інформаційний портал Depo.ua з посиланням на Міноборони РФ.
Два літаки "Віктор Потапов" і вертоліт будуть тепер базуватися у місті Єйську (азовське узбережжя Росії), де розташований Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу Морської авіації ВМФ.
Літаки Іл-38н отримали назву "вбивці підводних човнів". Техніка оснащена крилатими ракетами, протичовновими торпедами і глибинними бомбами. Літак може нести корисне навантаження до п'яти тонн. А вертоліт Ка-27М може виявляти і знищувати підводні човни навіть на великій глибині.3 лютого російська сторона в Спільному центрі координації та контролю надала письмові гарантії припинення вогню від 07:00 до 18:00
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