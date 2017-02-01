Марк Цукерберг назвав себе українцем і анонсував санкції проти росіян в Фейсбук

«Мало хто знає, але наш рід з боку мами походить з Умані, а сам я, хоч і не є сильно віруючим, але кілька разів їздив з хасидами інкогніто в Умань на святкування Рош а-Шана і вважаю Україну своєю другою батьківщиною.



Тому не можу спокійно дивитися, що Росія витворяє в Криму і на Донбасі. Крім того, коли я приїжджав до Росії і спілкувався з президентом, здається тоді це був Медведєв, він наступив мені на ногу і навіть не вибачився, тому я вважаю, що він це зробив спеціально. Так поводяться тільки дикі і невиховані люди », - розповів мільярдер.

Марк Цукерберг заявив, що вже в цьому місяці відключить можливість писати в соціальній мережі Фейсбук російському сегменту користувачів.Засновник і власник соціальної мережі Фейсбук Марк Цукерберг розповів, що за власним бажанням вводить санкції проти Росії, передає Joinfo.ua з посиланням на ИноСМИ.Він сказав, що має намір відключити можливість писати в Фейсбук російським користувачам і закликав інші соціальні мережі, зокрема Твіттер, зробити те ж саме.Можливість Цукерберг поки залишає. «Це безумовно піде на користь світовій павутині, так як ми не дамо можливості московським «тролям там гадити», - пояснив свою ініціативу засновник Фейсбук.Введення даних санкцій планують зробити вже в цьому місяці.