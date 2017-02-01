Терористи в Донецьку готують провокацію проти України — Єльченко

Не виключені спроби компрометації ЗСУ й українського керівництва.Як передає УНІАН, під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що терористи почали евакуацію населення з окупованого Донецька, готуючись до провокації проти України.«Ми не виключаємо будь-яких загострень або провокацій у Донецьку і навколо нього, з метою подальших спроб компрометації українських Збройних сил і українського керівництва. Існує інформація про евакуацію цивільних з Донецька, яку ми розцінюємо як підготовку до можливої ​​провокації», — заявив Єльченко.Він нагадав, що подібний сценарій подій Росія вже відпрацьовувала в серпні 2008 року, готуючись до нападу на Грузію.Нагадаємо, загострення ситуації на Донбасі, зокрема, в районі Авдіївки спостерігається впродовж останніх п’яти днів. Напередодні внаслідок обстрілів Авдіївки загинули щонайменше двоє цивільних і троє дістали поранення.У штабі АТО відзвітували, що минулої доби на Донбассі загинули четверо бійців АТО і 17 дістали поранення.Між тим, в ООН заявили, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити військовим шляхом.Джерело: Ракурс