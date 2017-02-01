Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 7 млн. грн.

Протягом першого місяця року землекористувачі сплатили до бюджету 10,9 млн. грн. плати за землю.

Найбільше у вигляді орендної плати казна отримала від юридичних осіб – 5,1 млн. грн. Інші 1,8 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі – фізичні особи.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Земельний податок наповнив бюджет Чернівців на 4,0 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 3,9 млн. грн., а громадяни – 20 тис. грн.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.



