Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

Для якісного обслуговування платників податків та спрощення ведення бізнесу Державною фіскальною службою України запроваджено ряд сервісів, інформація про які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

Зокрема, платники податків мають змогу звітувати он-лайн не тільки до органів ДФС, а й до органів Держстату та Пенсійного фонду за допомогою ключів електронного цифрового підпису. Посилений сертифікат можна безкоштовно отримати в пунктах реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС.

Про це повідомляє сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях.

За допомогою електронних сервісів суб‘єкти господарювання можуть перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником ПДВ, анулювання реєстрації платника ПДВ, сумлінності сплати податків до бюджету, реєстрації платником єдиного податку, тощо.

Крім того, у разі виникнення питань щодо застосування податкового, митного законодавства, а також сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, платники податків та суб‘єкти ЗЕД можуть скористатися загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом («ЗІР»).

Цей сервіс забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напрямку діяльності, в тому числі з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації.

Шановні підприємці! Скористайтесь можливістю бути сучасними, спростити та спланувати свій робочий час за допомогою запропонованих електронних сервісів, що розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за адресою: http://sfs.gov.ua/.





