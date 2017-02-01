Чернівецькі медзаклади отримали гуманітарну допомогу з Канади вартістю 300 тисяч доларів

Гуманітарний вантаж для лікувальних закладів міської комунальної власності 2 лютого отримало управління охорони здоров’я. Приблизна вартість вантажу – 300 тисяч доларів.Серед гуманітарної допомоги: багатофункціональні медичні ліжка, постільна білизна, перев’язувальні матеріали та інші засоби медичного призначення. Наразі вся гуманітарна допомога вивантажена в Міській лікарні №1. Вона буде розподілена по медичних установах міста найближчим часом.В отриманні гуманітарного вантажу посприяли Чернівецька міська рада, офіційний представник суспільної служби українців в Канаді в Україні Ігор Кардащук, представник Президента Ванкуверського відділу благодійної організації «Суспільна служба українців Канади» Роман Савицький, транспортна компанія ООО ЗАММЛЕР УКРАЇНА (м. Київ).Джерело: http://chernivtsy.eu