У Чернівцях 4 лютого оголошено Днем жалоби

З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Леоніда Дергача, який загинув при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, розпорядженням міського голови Олексія Каспрука 4 лютого оголошено у Чернівцях Днем жалоби.
На знак скорботи у День жалоби рекомендовано приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, комунальних підприємств і закладів, державних підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста.
О 12 годині пам’ять загиблого Героя буде вшановано хвилиною мовчання.
4 лютого на території міста рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів, звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства. Місцеві телерадіокомпанії просять утриматися від трансляції у цей день розважальних програм.
Юридичному управлінню міської ради доручено підготувати звернення до представництва Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернівецькій області з проханням відстежити дотримання рекомендації щодо утримання від трансляції у цей день розважальних програм місцевими телеканалами та проінформувати Чернівецьку міську раду.
Головному управління Національної поліції в Чернівецькій області у День жалоби рекомендовано забезпечити контроль за виконанням рекомендації щодо обмеження проведення розважально-концертних заходів, звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, посилити контроль за дотриманням на території м. Чернівців заборони на використання піротехнічних засобів (феєрверків), яку встановлено до завершення антитерористичної операції та застосовувати до порушників заходи адміністративного впливу згідно з чинним законодавством. Прощання з Героєм відбудеться в палаці «Юність Буковини» 4 лютого орієнтовно о 10.00.
Схилимо голови у скорботі, запалимо свічі пам’яті, помолимося та шануємо пам’ять Героя, підтримаємо його батьків, рідних, друзів, побратимів.