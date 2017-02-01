Буковина втратила ще двох воїнів-героїв

Цієї ночі під Авдіївкою Україна втратила ще двох героїв.
Про це повідомили в обласному військкоматі - пише acc.cv.ua.
Військові загинули 03 лютого близько 00.05 години внаслідок отриманих поранень в результаті обстрілу з БМ-21 «Град» в зоні проведення АТО.
Серед них капітан Анатолій Заренський
з Кам'янця-Подільського, 1977-го року народження. Разом з дружиною та двома дітьми проживав у Чернівцях.
Та капітан Маріс Камінський
з Волині, 1990-го року народження. Жив у Чернівцях разом з дружиною.
Вони були військовими третьої тактично-батальйонної групи. Тіла загиблих наразі у морзі міста Покровськ Донецької області.
Окрім того, у результаті обстрілів на Сході буковинець Анатолій Коріневський, старший прапорщик, поранений. Зараз він у госпіталі Донецької області.
Пам’ятаймо справжніх патріотів та захисників рідної землі.
Вічна пам'ять та Царство Небесне!
Слава Героям!