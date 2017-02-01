Буковинські Івани на міжнародній арені!

Світлини з далекої Америки дуже добре допомагають з'ясувати, ху із ху у місцевих чернівецьких розкладах - написав у ФБ Микола Кобилюк.Ну створення широкої опозиції з Батьківщини та колишніх регіоналів з Опоблоку то вже доконаний факт. На першому фото поряд з Іваном Мунтяном, головою Чернівецької облради від Батьківщини, зафіксовано соратника по боротьбі з Опоблоку Євгена Мураєва (на задньому плані).Нагадаю, махровий регіонал, родич Азарова Мураєв - власник каналу NewsOne, вельми прихильного як для ватних експертів, так і до самої Юлії Володимирівни.До фуршетів з регіоналами Мунтяну не звикати, не так давно голова облради вивозив усю опоблоківську челядь у Румунію на так звану "спільну сесію місцевих рад", де всякі болтунови з павелами сильно перетрудилися, наробивши собі селфі.Ну і друге фото просто епічне. колєга Івана Миколайовича з Самопомічі депутат Іван Гешко з Юлею Тимошенко. Політична всеядність колишнього іменитого бігуна вражає...