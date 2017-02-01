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Новини
16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

12:38
03 лютого

Вулиця Горіхівська сьогодні без води

12:09
03 лютого

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 7 млн. грн.

12:06
03 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

11:21
03 лютого

Буковина втратила ще двох воїнів-героїв

11:16
03 лютого

Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми

11:10
03 лютого

Фінансування виплати пенсій розпочато

17:13
02 лютого

Хто має право на пенсію по втраті годувальника?

16:29
02 лютого

Чи можна зареєструвати дитину у будинку незавершеного будівництва?

16:23
02 лютого

Захист права кожного з батьків на проживання з дитиною

15:54
02 лютого

Усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження житлом

15:52
02 лютого

Внесено зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

15:50
02 лютого

Парк "Жовтневий", який мав бути парком Реформації, перейменують на "Озерний"

13:44
02 лютого

У Чернівцях стартував пілотний проект “Шлюб за добу”

12:42
02 лютого

Чернівчанина, який "замінував" кінотеатр Чернівці судитимуть

11:23
02 лютого

ПАТ «Чернівцігаз» організовує прес-тур для дослідження якості газу

11:12
02 лютого

Буковинцям у минулому році було нараховано за житлово-комунальні послуги 1239,3 млн.грн

11:04
02 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без світла

10:59
02 лютого

Січень приніс бюджету 14 млн. єдиного податку

10:58
02 лютого

Припиняєте підприємницьку діяльність – подайте декларацію про доходи

10:56
02 лютого

За напад на таксиста - 5 років тюрми

10:51
02 лютого

На Буковині затримали українців із подвійним громадянством

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми

Сьогодні, 11:16 / Коментарів: 0
Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми До 5 років позбавлення волі засуджено лікаря, який вимагав хабар за видачу медичного висновку для дитини-інваліда.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Першотравневий районний суд м. Чернівці підтримав позицію прокуратури Чернівецької області та визнав винним колишнього завідувача відділення одного з медичних закладів області у вчиненні злочину, передбаченого ч3. ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою,яка займає відповідальне становище) КК України.

Доведено, що медик вимагав та одержав від громадянина 5000 гривень неправомірної вигоди за оформлення та видачу позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії для неповнолітньої дитини-інваліда, щоб вона змогла отримати пенсію.

27 січня 2016 року правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України після одержання обумовленої суми.

Суд призначив вказаній службовій особі покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 роки, з конфіскацією майна, окрім житла.

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