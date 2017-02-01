Лікаря-хабарника засуджено до 5 років тюрми

До 5 років позбавлення волі засуджено лікаря, який вимагав хабар за видачу медичного висновку для дитини-інваліда.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Першотравневий районний суд м. Чернівці підтримав позицію прокуратури Чернівецької області та визнав винним колишнього завідувача відділення одного з медичних закладів області у вчиненні злочину, передбаченого ч3. ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою,яка займає відповідальне становище) КК України.
Доведено, що медик вимагав та одержав від громадянина 5000 гривень неправомірної вигоди за оформлення та видачу позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії для неповнолітньої дитини-інваліда, щоб вона змогла отримати пенсію.
27 січня 2016 року правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України після одержання обумовленої суми.
Суд призначив вказаній службовій особі покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 роки, з конфіскацією майна, окрім житла.