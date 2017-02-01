Під Києвом згорів маєток Шуфрича, – журналіст

Під Києвом у дачній місцевості Конча-заспі згорів маєток Шуфрича, соратника Медведчука.
Про це повідомив журналіст Дмитро Понамарчук у Facebook.
“Це не просто маєток. У цьому маєтку Шуфрич жив з Тимошенко за часів пізнього Кучми. За маєтком з коханцями тоді спостерігала спецслужба й доповідала Кучмі. Кохана ниньки у Вашинґтоні”, – йдеться у повідомленні журналіста.
Інформація про постраждалих внаслідок пожежі відсутня.
Раніше повідомлялося про пожежу приватного будинку на Житомирщині.
Джерело: http://informator.news