На Вижниччині СБУ знову затримала вантажівку, у якій незаконно перевозили деревину

Служба безпеки України спільно з нацполіцією у місті Вижниці Чернівецької області затримала вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину цінної породи інформує прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.Правоохоронці з’ясували, що понад п’ятнадцять кубів деревини дуба за документами сумнівного походження везли на одне з приватних підприємств Львівщини. Вартість вантажу, за попередніми даними, становить близько ста тисяч гривень.Відкрито кримінальне провадження за ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії.