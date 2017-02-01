На Буковині відкрили пункти збору допомоги для мешканців Авдіївки

Чернівецька ОДА спільно з волонтерами організовує збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки
У зв’язку із загостренням ситуації на сході країни, у місті Чернівці та районах області розпочинають працювати пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки.
Зокрема, у м. Чернівці відповідні пункти діятимуть на Соборній площі та на перехресті вулиць Руської та Зеленої.
Вони працюватимуть з 09.00 по 22.00 год.
Координатори:
начальник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексій Гайдай (0993636288);
волонтер, голова ради профспілки підприємців міста Чернівці Марія Філіпчук (0956594647).
Інформація про пункти збору в районах області розміщена на веб-сайтах районних державних адміністрацій.ПЕРЕЛІК ПОТРЕБ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ СИТУАЦІЇ
по м. Авдіївка Донецької області
1. Пересувні котельні на твердому паливі потужність від 200 кВт: для підключення лікарні, школи;
2. Генератори потужністю від 100 до 200 кВт: насосної станції, заправної станції;
3. Мобільні автономні джерела живлення;
4. Теплові пушки;
5. Дизельне паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
6. Тверде паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
7. Бензин (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
8. Моторне мастило (для техніки);
9. Польові кухні (мобільні, пересувні);
10. Ліжка-розкладачки, матраци, ковдри (пледи), подушка, постільна білизна (необхідна кількість 10 тис. комплектів);
11. Медикаменти для надання першої необхідної допомоги;
12. Харчові набори (для швидкого приготування їжі та інша консервована їжа, чай, кава, цукор та інша);
13. Одноразовий посуд
14. Дитяче харчування (сухе);
15. Памперси для дорослих та дітей;
16. Теплий одяг (дорослий та дитячий усіх розмирів);
17. Мобільні прилади для освітлення;
18. Свічки;
19. Термоси для розвозу їжі великого об’єму.
Обласна державна адміністрація закликає буковинців не бути байдужими та надавати допомогу мирним жителям зони загострення конфлікту.