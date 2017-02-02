Теми Дня ТВА четвер, 2.02.2017





Четвер, 2.02.17:

- Чернівці ризикують залишитися без води і тепла.

- Тролейбусне управління заборгувало обленерго чималу суму.

- Волонтери закликають чернівчан приносити допомогу для постраждалих в Авдіївці.

- Комунальні лікарні міста отримали гуманітарний вантаж із медичним обладнанням.

- Чому гроші не на депозитах і хто ходить до мера в кабінет?

- Мешканці провулку Турецького вкотре скаржаться на депутата Чернівецької міськради Максима Тихоновича.

- У Чернівцях спіймали професійних зламувачів банкоматів.

- Вантажівку з лісом цінної породи зупинили працівники Служби безпеки України та Нацполіції у Вижниці.

- Працівники Департаменту містобудування та земельних відносин прозвітували перед громадою про досягнення і недопрацювання за минулий рік.

- Головна архітекторка міста Наталія Хілько прозвітувала за рік роботи.