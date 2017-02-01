У Чернівцях не вистачає водіїв тролейбуса, пропонують навчання

Чернівецький обласний центр зайнятості у рамках співпраці з Комунальним підприємством «Чернівецьке тролейбусне управляння», для забезпечення потреби роботодавця в кваліфікованих кадрах проводить формування навчальної групи за професією «водій тролейбуса» з гарантованим працевлаштуванням після закінчення навчання. Попит на таких фахівців на ринку праці є постійно, а працевлаштування досить перспективне.
Проведення професійного навчання планується на базі Чернівецької автомобільної школи Товариства сприяння оборони України та здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Слухачам компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку. Можливості проживання в гуртожитку немає.
Усі безробітні, які виявлять бажання проходити навчання та працювати за професією «водій тролейбуса», повинні пройти співбесіду в роботодавця (КП «Чернівецьке тролейбусне управління»).
Рівень заробітної плати працюючого водія тролейбуса визначається відповідно до тарифної системи оплати праці, що діє на кожному державному підприємстві, до яких належать трамвайно-тролейбусні управління, розмірами почасової тарифної ставки, зокрема кваліфікації та кількості відпрацьованого часу та коливається від 4500 до 5500 грн.
Вимоги до претендентів на професійне навчання: вік – не менше 21 року, обов’язковий медичний огляд.
Для отримання детальної інформації необхідно звертатися до Чернівецького міського центру зайнятості за адресою: м.Чернівці, вул.Воробкевича, 37, каб.102, тел.52-29-28.