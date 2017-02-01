Панчишину відмовили у наданні копій документів, бо "не положено". Але він не здається

Сьогодні, 09:32 / Коментарів: 3





Руслан Панчишин один із кандидатів на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА зняв свою кандидатуру, бо вважає, що конкурс проводиться не на належному рівні. Він звернувся запитом щодо надання копій протоколів засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади першого заступника голови ОДА. Стецевич йому відмовив:







Та Панчишин не здається:



Під час проведення конкурсу на посади першого заступника та заступника губернатора у Чернівецькій облдержадміністрації перед початком онлайн тестування виник конфлікт.Руслан Панчишин один із кандидатів на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА зняв свою кандидатуру, бо вважає, що конкурс проводиться не на належному рівні. Він звернувся запитом щодо надання копій протоколів засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади першого заступника голови ОДА. Стецевич йому відмовив:Та Панчишин не здається:

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