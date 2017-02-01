Чернівчан закликають допомогти мешканцям Авдіївки

Через віроломні дії агресора над містом Авдіївка нависла гуманітарна катастрофа. Місто без світла, води і майже без тепла. Тривають бої, гинуть наші вояки, є жертви серед мирних жителів.Чернівчани! Не залишаймося осторонь! Допоможімо у біді мешканцям Авдіївки!
Збір гуманітарної допомоги для Авдіївки від міста Чернівці проводить ГО «Волонтерський пункт Буковини» (Центральна площа,9 , тел. 0665761863)
Найбільше потрібні :
· Ковдри
· Продукти довготривалого зберігання
· Засоби гігієни
· Теплий дитячий одяг усіх розмірів!
Україна єдина! Разом переможемо!