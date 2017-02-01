Лісничий, зловживаючи службовим становищем, незаконно реалізовував деревину

Прокуратурою Чернівецької області завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою лісничогоКолінківецького лісництва ДП «Хотинське лісове господарство» у одержанні неправомірної вигоди, привласненні та службовому підробленні.
Встановлено, що 48-річний лісничий вимагав від громадянина 50 тис.грн. неправомірної вигоди за відпуск лісодеревини породи «дуб»з порушенням встановлених правил на її реалізацію.
Нагадаємо, що 29.09.2016 слідчі прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області затримали лісничого після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 25 тис. грн.