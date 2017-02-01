Перелік самозайнятих осіб розширено

З 1 січня 2017 року до переліку осіб, діяльність яких підпадає під визначення „незалежна професійна діяльність”, додано приватних виконавців.
Відтепер, незалежна професійна діяльність це – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Таке визначення терміну “незалежна професійна діяльність” надано у пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.