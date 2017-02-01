Здаєте житло у найм - задекларуйте доходи

Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі, власне, сама квартира, гараж, дачний будиночок тощо, юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна.

Громадянин - орендодавець, який здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину, відповідальний за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм визначає стаття 170 Податкового кодексу. Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок на фоходи фізичних осіб за ставкою – 18% та 1,5% військового збору.

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображаються орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за адресою платника податку.

Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, зобов‘язані надіслати інформацію про такий договір до відповідного органу фіскальної служби за адресою орендодавця.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Усі, хто за минулий рік отримав хоч який-небудь дохід, крім зарплати, зобов’язані їх задекларувати.

Хоча йти у податкову не обов’язково – декларацію можна подавати в електронному вигляді. Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи та додатки до неї.

