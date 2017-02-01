Продав успадковану нерухомість: чи сплачувати податок на доходи?

Дохід, отриманий громадянами від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується (п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України).
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
На щастя спадкоємців, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане як спадок. Більше того, дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
Отже, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік вищевказаних об’єктів нерухомості, які перебувають у власності громадянина (резидента або нерезидента) менше ніж три роки та отримані таким платником у спадщину, податком на доходи фізичних осіб не оподатковується.