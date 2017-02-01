Підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік: МВФ наполягає

Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.
Про це заявив міністр соціальної політика Андрій Рева.
"В ході узгодження меморандуму з МВФ це ключове питання: підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік. Дискусія триває", - сказав він.
За його словами, МВФ наполягає на включенні цього пункту.
"МВФ наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку, - сказав Рева. – Ми категорично проти".
Щодо підготовки проекту пенсійної реформи, то, за словами міністра, МВФ звертає увагу на те, що у нас проблеми з Пенсійним Фондом.
"Тут є два можливих варіанти: або скорочувати кількість тих, хто отримує, або збільшувати кількість тих, хто платить",- сказав Рева.
За словами міністра, щодо пенсійної реформи, у нас з МВФ "багато в чому спільне бачення", однак знову ж таки, "за виключенням рішення про підвищення пенсійного віку".
Раніше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив про зняття питання про підвищення пенсійного віку з переговорів із Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співробітництво за програмою EFF.
Як відомо, МВФ пропонує підвищити пенсійний вік в Україні поступово до 2027 року до 63 років.
джерело: ЕП