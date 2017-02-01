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Підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік: МВФ наполягає

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15:32
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10:52
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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
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1 лютого о 16.30
У каб.105 міської ради звітуватимуть про свою роботу департамент містобудівного комплексу та земельних відносин;тінспекція архітектурно-будівельного контролю - о 17.30.
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
3 лютого о 11.00
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.

21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік: МВФ наполягає

Сьогодні, 15:47 / Коментарів: 0
Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про це заявив міністр соціальної політика Андрій Рева.

"В ході узгодження меморандуму з МВФ це ключове питання: підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік. Дискусія триває", - сказав він.

За його словами, МВФ наполягає на включенні цього пункту.

"МВФ наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку, - сказав Рева. – Ми категорично проти".

Щодо підготовки проекту пенсійної реформи, то, за словами міністра, МВФ звертає увагу на те, що у нас проблеми з Пенсійним Фондом.

"Тут є два можливих варіанти: або скорочувати кількість тих, хто отримує, або збільшувати кількість тих, хто платить",- сказав Рева.

За словами міністра, щодо пенсійної реформи, у нас з МВФ "багато в чому спільне бачення", однак знову ж таки, "за виключенням рішення про підвищення пенсійного віку".

Раніше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив про зняття питання про підвищення пенсійного віку з переговорів із Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співробітництво за програмою EFF.

Як відомо, МВФ пропонує підвищити пенсійний вік в Україні поступово до 2027 року до 63 років.

джерело: ЕП
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