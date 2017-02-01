Губернатор разом з головою облради полетіли до Америки

Голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фищук та голова обласної ради Іван Мунтян, які зараз перебувають у США, взяли відпустки.
Про це повідомили у прес-службах ОДА і облради.
"Відпустка голови ОДА погоджена в адміністрації Президента", - сказали у прес-службі.
Отож обох голів цього тижня на роботі немає, відрядження на них не оформлялися. Водночас прес-служби не володіють інформацією, як О.Фищук та І.Мунтян проводять свої відпустки.
Нагадаємо, що троє представників Чернівців беруть сьогодні участь у бізнес-зустрічі у Вашингтоні (США), який організовує U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) - голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук, голова Чернівецької облради Іван Мунтян та народний депутат від фракції "БПП" Оксана Продан.
джерело: БукІнфо