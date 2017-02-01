Шахраї ошукали неповнолітнього сторожинчанина

Соціальна мережа надає шахраям широкі можливості нажитися за чужий рахунок. Цього разу вони увійшли в довіру до підлітка зі Сторожинця та ошукали хлопця. Завдяки професіоналізму поліції, шахрайство було розкрите, а потерпілому поліцейські повернули втрачене, повідомляє прес-служба поліції.
До Сторожинецького відділу поліції батьки 14-річного жителя міста Сторожинець звернулись 15 січня ввечері. Подружжя розповіло, що невідомі чоловіки, представившись покупцями, придбали у них недешеву ігрову приставку, але кошти за неї так і не виплатили.
Поспілкувавшись з батьками та їхнім сином, поліцейські встановили, що в одній із акцій відомої торгової марки юнак виграв приз – ігрову приставку «Sony Playstation». Підліток вирішив продати свій виграш і розмістив оголошення про продаж в мережі інтернет.
Майже одразу хлопцю зателефонував невідомий чоловік, котрий представився зацікавленим покупцем та висловив бажання придбати ігрову приставку. Поспілкувавшись також з матір’ю хлопчини, чоловік запитав номер картки, щоб перерахувати кошти за товар. Через деякий час на мобільний надійшло повідомлення, ніби то від банку про надходження коштів. То ж товар «покупцям» хлопець віддав без вагань.
Рідний брат підлітка попрямував до терміналу банку, щоб зняти гроші з рахунку. Але обіцяних коштів юнак не виявив. Хлопець одразу повідомив про це маму. Люди, зрозумівши, що їх ошукали, звернулися до працівників поліції.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетна група осіб, які проживають у місті Чернівці. Злочин кваліфікували за частиною 2 статі 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України.
Завдяки роботі поліцейських, ігровий гаджет повернули ошуканій родині.
джерело: БукІнфо