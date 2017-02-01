У Авдіївці загинув військовий з Хотинщини

СПІВЧУТТЯ В.О. ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОЛЕГА СТЕЦЕВИЧА З ПРИВОДУ ЗАГИБЕЛІ ВІЙСЬКОВОГО ЛЕОНІДА ДЕРГАЧА
Від імені Чернівецької обласної державної адміністрації та від себе особисто висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військового, мешканцясела Зарожани Хотинського району, Дергача Леоніда Валентиновича.
Наш краянин пройшов службу у зоні антитерористичної операції у складі 72-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, захищав східні рубежі нашої держави від російської агресії.
Леонід Дергач загинув 01лютого 2017року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області.
Його смерть – непоправна втрата для родини, друзів та всієї Буковини. Нехай Господь дасть сили перенести важку втрату всім, хто знав Леоніда Дергача.
Вічна пам'ять та Царство Небесне!
Слава Героям!