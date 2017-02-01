Мін’юст увійшов у трійку лідерів міністерств, які найактивніше запроваджують реформи

Міністерство юстиції увійшло до трійки лідерів міністерств, які найактивніше запроваджують реформи. Про це свідчать оприлюднені в ході сьогоднішньої прес-конференції результати дворічного дослідження проекту Індекс моніторингу реформ (іМоРе). Серед найуспішніших напрямків – реалізація антикорупційної політики та створення антикорупційних органів, запуск системи електронного декларування, відкриття реєстрів та перехід до надання послуг через Інтернет.

«Ще кілька років тому мало хто вірив, що за такий короткий термін можна сформувати законодавство і створити функціонуючі органи у сфері боротьби з корупцією. Я переконаний, що наші антикорупційні органи – в першу чергу Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура – продемонструють відповідні результати. Ми вже бачимо, що НАБУ розслідує понад 300 справ щодо високопосадовців, суддів, прокурорів», - наголосив у ході прес-конференції Міністр юстиції Павло Петренко.

Він також повідомив, що минулого року в Україні було запущено одну з найбільш відкритих систем електронного декларування, яка забезпечить прозорість у відносинах між чиновником та громадянами.

«Ми забезпечили повну відкритість і прозорість у відносинах державних службовців з громадянами. Наша система є однією з найбільш відкритих серед країн Євросоюзу. Це успіх не нашого відомства – це успіх всього українського суспільства», - зазначив очільник Мін’юсту.

Ще одним блоком, який забезпечив такий високий результат Мін’юсту, є відкриття реєстрів та запровадження онлайн сервісів.

«Ще кілька років тому це було мрією: що в Україні можна буде зайти в Інтернет і знайти інформацію про майно всіх чиновників. Ми повністю відкрили доступ до реєстру бізнесу, нерухомості, корупціонерів. І зараз це реальність, яка відрізняє Україну в тому числі й від країн ЄС, де така відкритість є далеко не в усіх країнах. Ми також запустили онлайн сервіси, завдяки яким у сфері реєстрації майна та бізнесу можна користуватися передовими технологіями, отримуючи сервіси без спілкування з державним службовцем», - зауважив Міністр юстиції.

Ще одним важливим напрямком реформ, який не зазначили автори дослідження і який є дуже важливим для Мін’юсту, Павло Петренко назвав створення повноцінної системи безоплатної правової допомоги.

«Українські громадяни, які не знають своїх прав, не можуть швидко зареєструвати компанію і почати бізнес, а потім, за необхідності, захистити його. Тому одним із пріоритетних напрямків нами було визначено створення повноцінної системи безоплатної правової допомоги громадянам. Зараз в Україні вже діє майже 550 центрів та бюро правової допомоги. Ми є лідером серед усіх країн світу щодо доступності безоплатної правової допомоги», - поінформував приступних очільник Мін’юсту.

За його словами, наступним кроком у цьому напрямку має стати запуск проекту, який допоможе українцям взнати про свої права, а також навчить громадян ці права захищати.

Керівник проекту іМоРе Тетяна Тищук, презентуючи результати дослідження, зазначила, що Міністерство юстиції найбільше заходів реалізувало у напрямку боротьби з корупцією.

«Тут ми виділяємо напрямки, які пов’язані з діяльністю антикорупційних органів, із забезпеченням запуску системи електронного декларування та створення Національного агентства із питань запобігання корупції», - сказала вона.

За її словами, серед досягнень Мін’юсту також відкриття реєстрів, запуск онлайн сервісів та просування у сфері електронного обігу.





