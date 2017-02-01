Авдіївка: Бойовики штурмують позиції і б'ють із "Градів"

Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із РСЗО БМ-21 "Град", станом на ранок вони вже чотири рази вдавалися до штурмів.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО , у середу сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - додали в повідомленні.
Також о 7 годині ранку російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється.
Водночас заступник командира бригади, яка утримує позиції на "Промці" Олександр Самарський уточнив "Українській правді", що за ранок відбулися вже чотири штурми.
"Станом на зараз бої тривають. Це був вже четвертий штурм за сьогодні. І він закінчився", - сказав він.
На уточнююче питання Самарський розповів, що бойовики намагаються штурмувати ту позицію, яку втратили в неділю після того як невдало намагалися штурмувати українські позиції.
Водночас Cамарський уточнив, що бої тривають по всій "промці".
Як повідомлялося, ситуація в районі Авдіївки загострилась вранці 29 січня. Тоді бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований.
У понеділок бойовики продовжували обстріли позицій в районі Авдіївки. У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.
У свою чергу знищено ініціатора атаки бойовиків Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ).
Крім того, троє бойовиків були взяті в полон, однак двоє загинули від ран. Затриманий виявився жителем Макіївки.
В ніч на вівторок бойовики обстріляли Авдіївку з заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град". За угодами, ці установки мають бути відведені за 70 км від лінії розмежування. Однак бойовики стріляли з Донецька.
У цей день стало відомо, що сили АТО вбили бойовика на прізвисько "Консул".
Оксана Коваленко, УП