З Росії їде техніка, завтра Путіна можуть закликати ввести війська - Дейнега

У Донецьку 2 лютого збираються провести мітинг і закликати Росію ввести війська. Про це у Facebook написав волонтер Віталій Дейнега.
"З чуток завтра в Донецьку буде мітинг. Проситимуть ввести війська. І чомусь я боюся, щоб сепари за своєю старою традицією не вклепають по цьому мітингу своєю ж артилерією. Ну щоб звинуватити "укрів" і полегшити рішення про введення військ. Думаю, що нашій діаспорі теж пора штурмувати уряди своїх країн проживання. І вимагати втрутитися", - написав він.
З Росії на окуповані території їде військова техніка і російські військові.
"Намічається щось велике. А потім, можливо, буде довгий і болісний мир. Або не буде. З урахуванням, що наша армія ще не відновилася і наша переговорна позиція від цього не досить сильна. То краще, щоб миру поки що не було. Він буде для нас набагато "дорожчий" за війни. І зараз доля країни багато в чому лежить на плечах 72-ї механізованої бригади, яка опинилася в Авдіївці. І стримує основні атаки орків", - вважає волонтер.
О 07:00 ранку терористи продовжили обстрілювати Авдіївку, в результаті цього поранили людину, повідомив начальник Донецької обласної поліції В'ячеслав Аброськін. На вул. Металургів поранили 63-річного чоловіка. У нього осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доставили до місцевої лікарні. За 4 доби в Авдіївці поранені 6 жителів, зруйновані 26 будинків.