Як витрачали об’єднані громади Чернівецької області субвенцію на інфраструктуру у 2016 році

Одним з міфів, який розповсюджують противники реформи є той, що влада об’єднаних громад витрачає кошти лише на центри громад, а села які приєднались отримують недостатнє фінансування. Консультанти Асоціації міст України (ПУЛЬС) проаналізували напрямки видатків, що здійснювали об’єднані громади Чернівецької області за кошти інфрастурктурної субвенції у 2016 році.
Про це повідомляє прес-служба РВ АМУ.
ОТГ Чернівецької області отримали від держави минулого року 45 млн. 439 тис. грн. субвенції на розвиток інфраструктури, витратили – 45 млн. 396 тис. грн., або 99,9% від отриманих коштів.
За напрямками витрат переважали фінансування ремонтних робіт у закладах освіти – 37%, ремонт доріг – 19% та ремонт приміщень закладів охорони здоров’я – 17%. Видатки на ремонт закладів освіти були пріоритетними для Мамалигівської, Сокирянської, Вашковецької, Клішковецької та Волоківської об’єднаних громад. Більше половини коштів інфраструктурної субвенції минулого року використали на ремонт закладів медицини Глибоцька, Волоківська та Усть-Путильська об’єднані громади. Великокучурівська ОТГ три чверті коштів субвенції витратила на ремонт доріг, також ремонтували дороги за кошти субвенції в Глибоцькій, Сокирянській, Клішковецькій, Рукшинській та Недобоївській громадах. Третину коштів субвенції в Недобоївцях спрямували на ремонт приміщення сільради, а в Усть-Путильській та Недобоївській – на ремонт закладів культури. Мамалигівська ОТГ закупила спецтехніку для комунального підприємства.
Щодо пропорційності видатків коштів субвенції на центри громад та села, які приєднались, то можемо констатувати, що загалом дотримано принцип пропорційного розподілу коштів відповідно до чисельності населення. Практично всі населені пункти, які входять до об’єднаних громад області отримали на ремонт своєї інфраструктури кошти субвенції. При цьому варто врахувати, що громади витрачали кошти на ті об’єкти в центральному населеному пункті, які обслуговуватимуть всіх мешканців громади, тому закиди скептиків про недостатнє фінансування периферійних сіл можна вважати надуманими. Разом з тим в таких громадах, як Сокирянська, Вашковецька та Волоківська на населені пункти, які приєднались до центру було виділено суттєво більше коштів ніж передбачено пропорційним розрахунком на кількість населення.
Дані були надані Департаментом фінансів та управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації.