Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці