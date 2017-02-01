Цього року в Чернівцях офіційну роботу знайшли 78 «сірих наймитів»

Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, у січні цього року завдяки діям чернівецьких податківців спільно з іншими контролюючими органами із 78-ми громадянами працедавці оформили трудові договори.
«З 1 січня 2017 року збільшена фінансова відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. Відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII штрафні санкції сягають до 320000 грн. Ці штрафи накладаються не лише на юридичних осіб, але й на роботодавців – фізичних осіб – підприємців»,- підкреслив посадовець.
Працедавцям варто пам’ятати, що за порушення трудового законодавства при використанні найманої праці без офіційного оформлення, вони особисто несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Громадяни, які отримують зарплату «у конвертах», ризикують позбавити себе усіх соціальних гарантій.
За словами Томаса Карлайля, не можна ані кроку ступити по цій землі, не стикнувшись із відповідальністю і обов’язком, що його необхідно виконати. Будьмо свідомі ризиків і уникаймо порушень.
Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном «гарячої лінії»: (0372) 54-60-00.