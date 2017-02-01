Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
21:50
01 лютого

Чернівчан закликають допомогти мешканцям Авдіївки

17:46
01 лютого

Лісничий, зловживаючи службовим становищем, незаконно реалізовував деревину

16:38
01 лютого

Чернівці частково без води

16:04
01 лютого

Перелік самозайнятих осіб розширено

16:02
01 лютого

Здаєте житло у найм - задекларуйте доходи

16:00
01 лютого

Продав успадковану нерухомість: чи сплачувати податок на доходи?

15:47
01 лютого

Підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік: МВФ наполягає

15:39
01 лютого

Губернатор разом з головою облради полетіли до Америки

15:32
01 лютого

Шахраї ошукали неповнолітнього сторожинчанина

12:27
01 лютого

Мін’юст увійшов у трійку лідерів міністерств, які найактивніше запроваджують реформи

12:00
01 лютого

Як витрачали об’єднані громади Чернівецької області субвенцію на інфраструктуру у 2016 році

11:47
01 лютого

Цього року в Чернівцях офіційну роботу знайшли 78 «сірих наймитів»

11:47
01 лютого

Авто на біопаливі - знижка для автовласника

11:45
01 лютого

Про підсумки першого місяця кампанії декларування, - з начальником Чернівецької ОДПІ

11:44
01 лютого

Січень приніс бюджету Чернівців 70,5 млн. грн. податків

11:43
01 лютого

На Буковині через прихованні цигарки вилучили автомобіль

14:19
31 січня

Караван з трьох коней та двох осіб з тютюновими виробами затримали поблизу кордону

12:56
31 січня

На Буковині протягом доби згоріло три будівлі

11:36
31 січня

Якщо працівник державного органу втратив статус державного службовця

11:32
31 січня

Чи можна виїхати за кордон при наявності судимості?

11:31
31 січня

Які витрати у підприємця на загальній системі оподаткування

11:30
31 січня

Пільгових об’єктів нерухомості цьогоріч побільшало

11:29
31 січня

До відома чернівчан! Хто цього року зобов’язаний задекларувати свої доходи і як це можна зробити

11:09
31 січня

Забезпечити роботою на Буковині можуть лише кожного десятого

10:52
31 січня

Чемпіонат України з шахів у Чернівцях

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!Конкурс на посаду заступника голови ОДА на Буковині ОНО ...1 лютого о 19.00ІЗ ЖОВТЕНЯТ У РЕФОРМАТИ? У Чернівцях з'явився парк "Р ...Теми Дня ТВА понеділок, 30.01.2017День пам'яті жертв Голокосту відзначили у ЧернівцяхЦього року в Чернівцях офіційну роботу знайшли 78 «сіри ...Співачку з Буковини виключили з номінантів премії "VI ...Чи буде реформована медицина на БуковиніЯкому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, О ...Пункт обігріву при комунальному центрі «Турбота» продов ...Буковинка увійшла у півфінал нацвідбору на Євробачення- ...У "нового" тролейбуса відмовили гальмаУ Авдіївці загинув військовий з ХотинщиниЯк внести зміни до повідомлення про прийняття працівник ...
Що, Де, Коли
1 лютого о 16.30
У каб.105 міської ради звітуватимуть про свою роботу департамент містобудівного комплексу та земельних відносин;тінспекція архітектурно-будівельного контролю - о 17.30.
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
3 лютого о 11.00
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.

21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


Календар
«    Лютий 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Партнери

Авто на біопаливі - знижка для автовласника

Сьогодні, 11:47 / Коментарів: 0
На сьогодні біоплаливо в Україні розглядається як вагома альтернатива традиційному пальному. Вважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Це в майбутньому. А вже зараз держава дає можливість платникам податку на доходи фізичних осіб право включити до податкової знижки витрати понесені за переобладнання автомобіля для експлуатації на біопаливі. Мова йде про біопаливо у вигляді палива моторного сумішевого біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу чи інших видів біопалива.
«Податкова знижка на суму витрат з переобладнання транспортних засобів на використання альтернативних видів палива встановлена підпунктом 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України. Для її отримання фізична особа, яка здійснила у 2016 році переобладнання транспортного засобу, повинна до 31 грудня 2017 року подати декларацію до територіального органу ДФС за місцем своєї реєстрації, - повідомив начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий. – Разом із декларацією необхідно подати документи, що підтверджують витрати на переобладнання автівки, сертифікат відповідності для переобладнаного транспортного засобу та Свідоцтво про реєстрацію такого транспортного засобу (технічний паспорт)».
Наразі серед декларантів вже є 63 мешканці нашого міста, які бажають скористатись своїм правом отримати податкову знижку. Вони зможуть повернуть 148,90 тис. грн. податку. Традиційно, найбільш активними на початку деклараційної кампанії традиційно є батьки студентів, які торік сплачували за навчання.
Звертаємо увагу, що якщо до кінця 2017 року платник податку не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2016 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
СХОЖІ НОВИНИ:
Авто на біопаливі - знижка для автовласникаБіоїжа для авто – право на податкову знижку для автовласникаДФС Буковини: витрати з переобладнання транспортного засобу можна включити ...Як розрахувати податкову знижку за переобладнане автоПодатковою знижкою вже скористалось 649 чернівчан
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"