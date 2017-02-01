Авто на біопаливі - знижка для автовласника

На сьогодні біоплаливо в Україні розглядається як вагома альтернатива традиційному пальному. Вважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Це в майбутньому. А вже зараз держава дає можливість платникам податку на доходи фізичних осіб право включити до податкової знижки витрати понесені за переобладнання автомобіля для експлуатації на біопаливі. Мова йде про біопаливо у вигляді палива моторного сумішевого біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу чи інших видів біопалива.
«Податкова знижка на суму витрат з переобладнання транспортних засобів на використання альтернативних видів палива встановлена підпунктом 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України. Для її отримання фізична особа, яка здійснила у 2016 році переобладнання транспортного засобу, повинна до 31 грудня 2017 року подати декларацію до територіального органу ДФС за місцем своєї реєстрації, - повідомив начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий. – Разом із декларацією необхідно подати документи, що підтверджують витрати на переобладнання автівки, сертифікат відповідності для переобладнаного транспортного засобу та Свідоцтво про реєстрацію такого транспортного засобу (технічний паспорт)».
Наразі серед декларантів вже є 63 мешканці нашого міста, які бажають скористатись своїм правом отримати податкову знижку. Вони зможуть повернуть 148,90 тис. грн. податку. Традиційно, найбільш активними на початку деклараційної кампанії традиційно є батьки студентів, які торік сплачували за навчання.
Звертаємо увагу, що якщо до кінця 2017 року платник податку не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2016 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.