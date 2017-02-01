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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Про підсумки першого місяця кампанії декларування, - з начальником Чернівецької ОДПІ

Сьогодні, 11:45 / Коментарів: 0
З 1 січня 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, яка завершиться цього року 3 травня. Про перший місяць декларування доходів і попередні результати ми запитали у начальника Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Миколи Загарюка.

Миколо Васильовичу, розкажіть, будь ласка, як звітують чернівчани. Чи є якісь особливості цьогорічного декларування доходів?
Протягом першого місяця кампанії декларування чернівчани подали 136 декларацій про майновий стан і доходи, з них 73 мешканці обласного центру відзвітували про отримані доходи, а 63 – це претенденти на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу складає 4,4 млн. грн.
Щодо особливостей, то хочу звернути увагу громадян, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Крім того, цього року звільняються від обов’язку декларувати доходи громадяни, які отримали доходи від двох та більше податкових агентів, оскільки минулого року діяла єдина ставка податку на доходи фізичних осіб – 18 відсотків (тоді як у 2015-му 20 та 15 залежно від розміру доходу).

Давайте нагадаємо чернівчанам, хто цього року зобов’язаний задекларувати свої доходи і як це можна зробити?
Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;
- при отриманні іноземних доходів;
- та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.
За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Зверніть увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.
Можна відзвітувати і в Центрі обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Чи є вже серед декларантів – мільйонери?
Традиційно, найбільше декларантів звітують в останні дні кампанії декларування доходів. Декларанти - мільйонери також. На сьогодні поки що серед чернівецьких декларантів немає тих, хто отримав торік доходи у понад мільйон гривень. Але кампанія декларування триватиме ще три місяці, тому, сподіваюсь, що цього року серед декларантів буде навіть більше мільйонерів ніж торік.
За підсумками минулорічної кампанії декларування доходів, 26 чернівчан задекларували доходи у понад мільйон гривень.

Розкажіть про перших декларантів – які джерела цих доходів?
У перші дні кампанії декларування доходів 73 містян задекларували податкові зобов’язання. Серед декларантів наразі лідирують спадкоємці. Найбільша сума задекларованого доходу – 487,0 тис. грн.

Кампанія декларування, як відомо, не лише зобов’язує декларувати доходи, а й дає можливість повернути частину сплачених податків. Миколо Васильовичу, розкажіть скільки цього року претендентів на податкову знижку. Можливо, комусь із декларантів уже повернули частину сплачених податків?
Під час кампанії декларування у громадян є можливість повернути собі частину сплаченого податку на доходи фізосіб. Наразі серед декларантів вже є 63 мешканці нашого міста, які бажають скористатись своїм правом отримати податкову знижку. Вони зможуть повернуть 148,90 тис. грн. податку.
Більше 70-ти відсотків - це батьки студентів - контрактників, але є чернівчани, яким відшкодують відсотки за іпотеку, кошти за договорами довгострокового страхування життя, частину витрат на благодійність, репродуктивні технології та переобладнання авто.
Сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації. Тому, чим швидше чернівчани задекларують своє право на знижку, тим швидше зможуть повернути частину сплаченого податку.
Зауважу, що скористатись правом на податкову знижку по витраченим у минулому році коштам можна лише до кінця поточного року. На наступний рік таке право не переноситься.
Тим, хто хоче скористатись своїм право на знижку можна зробити це до 31 грудня.

На завершення нашої розмови розкажіть, будь ласка, що чекає на тих громадян, які своєчасно не подали декларації? Які штрафні санкції передбачено чинним законодавством?
Найменше хотілося б говорити про штрафні санкції, адже я переконаний, що більшість громадян виконає свій податковий обов’язок та відзвітує вчасно.
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про майновий стан та доходи та інші порушення з цим пов’язані передбачено попередження або накладення штрафних санкцій у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян. Повторне порушення скоєне протягом одного року передбачає штрафні санкції у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.
Крім того, якщо декларація самостійно не подана платником податків, контролюючим органом будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але уже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми не сплаченого податку.
Якщо ж доходи задекларовано, а податок не сплачено, то при затримці до 30 календарних днів штрафна санкція складає 10 відсотків суми податкового боргу; а при затримці більше 30 календарних днів, - вже 20 відсотків.
Але, сподіваюсь, що до 1 серпня усі декларанти добросовісно розрахуються із бюджетом.

Користуючись нагодою, хочу подякувати чернівчанам за виконання конституційного обов’язку по декларуванню доходів, адже саме зараз нашій державі Україні надзвичайно потрібна підтримка кожного свідомого громадянина.

Розмову вела
начальник відділу організації роботи Наталія Бальон
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