До місцевого бюджету цьогоріч у січні чернівчани перерахували 70,5 млн. грн. податків і зборів, що на 17,3 млн. грн., або майже на чверть більше, аніж 2016-го року.
Традиційно, першість у наповненні місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб. Упродовж січня чернівчани перерахували до місцевої скарбниці 34,8 млн. грн. податку, що на 8,0 млн. грн. перевищує минулорічні та становить майже половину податкових надходжень місцевої казни.
Почесне друге місце у наповненні місцевої казни, що стабільно забезпечує коштами місцеву скарбницю посідає єдиний податок. Наразі суб’єкти господарювання – «єдинники» перерахували до місцевого бюджету – 12,3 млн. грн., це на 4,0 млн. грн. перевищує показники 2016-го.
Третє місце у надходження місцевого бюджету займає акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У перший місяць року до місцевого бюджету перераховано 12,2 млн. грн. цього податку, що на 1,5 млн. грн. більше, ніж торік.
Серед лідерів податкових надходжень до місцевої скарбниці - плата за землю. Протягом січня 2017 року платники податків сплатили за користування одним із найцінніших скарбів нашої держави 9,8 млн. грн., що на 2,8 млн. грн. більше, аніж попереднього року.