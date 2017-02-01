На Буковині через прихованні цигарки вилучили автомобіль

Цієї ночі на кордоні з Румунією вилучено автомобіль за 40 тисяч гривень через облаштовані в ньому тайники з цигарками.
Незаконно переміщувані тютюнові вироби виявили сьогодні близько 1-ої години ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС.
Прямуючи до Румунії через пункт пропуску “Порубне” легковим автомобілем «Lancia Lybra», 40-річний громадянин Румунії для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Згідно рішення митного органу транспортний засіб було переведено у «червоний коридор».
За результатами поглибленого огляду митники встановили, що водій легковика приховав у спеціально виготовлених у порожнинах крила та панелі салону автівки сховищах 101 пачку тютюнових виробів марок «KENT» та «Marble».
За складеним за ч.1 ст.483 МКУ протоколом тютюнові вироби та автомобіль 2003 р.в. вилучено. Загальна вартість вилученого склала понад 42 тис.грн.