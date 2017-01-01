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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
3 лютого о 11.00
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.

21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Конфісковані автомобілі чернівецькою митницею не можуть передати в зону АТО через відсутність рішення влади

Сьогодні, 17:11 / Коментарів: 0
Конфісковані автомобілі чернівецькою митницею не можуть передати в зону АТО через відсутність рішення владиВідкритий лист-звернення начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора

Ми живемо у правовій державі, де буква закону не може бути порушена законослухняними громадянами. Сьогодні хочу привернути увагу до тієї правової норми, за якою на складах митниць гниють конфісковані транспортні засоби – офіційно передані в дохід держави, у більшості своїй нікому не потрібні, позаяк платежі, що справляються за них, не виправдовують придбання такої автівки.

Ще у 2014 році ініціативна група народних депутатів України внесла до Верховної ради України Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо безоплатної передачі у володіння і користування конфіскованих та безхазяйних транспортних засобів). Наразі законопроект 1403 від 11.12.2014 «очікує рішення».

Аби ввести аудиторію «в курс справи», слід зазначити, що згаданим законопроектом пропонується тимчасово звільнити від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком «операції з безоплатної передачі у володіння і користування Міністерства оборони України, Збройних сил України, інших військових формувань, їх з‘єднань, військових частин та підрозділів транспортних засобів позицій 8702, 8703 та 8704 згідно УКТЗЕД конфіскованих… та таких, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави».

Таке поняття, як «безоплатна передача», визначено на рівні постанови Кабінету Міністрів України, однак на рівні закону (Податкового кодексу України) не визначено випадків звільнення від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість операцій з безоплатного передання підакцизних товарів, у тому числі автомобілів легкових.

Таким чином, на сьогодні безоплатна передача конфіскованих за матеріалами митниць транспортних засобів зі звільненням від оподаткування податками не можлива. Така операція має здійснюватися зі сплатою акцизного податку та податку на додану вартість відповідно до вимог ПКУ.

Станом на 1 січня поточного року на складі Чернівецької митниці ДФС знаходить 103 транспортних засоби, що перейшли у власність держави. Минулоріч було реалізовано всього 6 конфіскованих автомобілів. До бюджету у результаті перерахували близько півмільйона гривень.

До мене як до начальника митниці неодноразово зверталися представники військових формувань, у тому числі добровольчих, з проханням передати для хлопців на передову машини. На жаль, змушений був їм відмовити. Хоча й переконаний у можливості й необхідності цільової передачі автівок у зону АТО.

Офіційно звертаюсь до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників виконавчої служби, народних депутатів із проханням-вимогою у найкоротші строки вжити всіх можливих заходів щодо прийняття рішення, за яким конфісковані автомобілі передавалися для забезпечення проведення АТО. Ці машини перетворюються на металобрухт, за збут та переробку якого, до слова, ще й необхідно платити, та й переробляти немає кому. А там, на передовій, цей метал може врятувати не одне життя.
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