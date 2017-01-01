Український генерал оцінив необхідність введення воєнного стану

Екстрене засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, яке може відбутися 31 січня, ймовірно, буде присвячено адекватній реакції ЗСУ на дії Росії в районі Авдіївки, зокрема, на застосування "артилерії всіх калібрів".
Романенко переконаний, що "на поточний стан" необхідність у введенні воєнного стану відсутня / facebook.com/ato.news Про це розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, пише Обозреватель.
"Як мінімум, необхідно приймати рішення з приводу того, що росіяни підтягують туди резерви. Вони задіюють артилерії всіх калібрів, причому, є інформація про те, що використовується артилерія ледь не калібрів, які призначені для ядерної зброї", - сказав генерал. Романенко переконаний, що "на поточний стан" необхідність у введенні воєнного стану відсутня.
"Насправді, воєнний стану припиняє політичну, громадську та багато іншої діяльність", - нагадав він усім прихильникам такого кроку. У той же час він упевнений, що Військовий комітет повинен прийняти рішення про можливе військове рішення проблеми.
У цьому контексті він додав, що на сьогоднішній день Збройні Сили України "здатні виконати цю задачу на тактичному рівні, на рівні Дебальцевого". "Але це не означає, що потрібно допускати, щоб війна переросла в широкомасштабні військові дії. Думаю, для України це поки що недоцільно", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 січня, за участю керівництва держави відбудеться засідання Військового кабінету при Раді національної безпеки і оборони України через ситуацію в Авдіївці.