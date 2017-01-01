На Майдані Незалежності завтра відбудеться прощання із сімома бійцями АТО, які загинули під час штурму Авдіївки

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-офіцер 72-ї ОМБР ВСУ Олена Мокренчук.
"Нагадуємо, що завтра на Майдані відбудеться прощання з нашими героями, які загинули під час штурму бойовиків Авдіївки. Ті, що ми знаємо, четверо загинули 29 січня під час першого штурму, і ще троє, які загинули 30 січня під час другого штурму. Загалом 7. Завтра на Майдані об 11:00 відбудеться прощання з ними", - заявила Мокренчук.
Як відомо, зараз в Авдіївці під Донецьком дуже напружена ситуація. Вранці 29 січня бойовики зробили спробу штурму авдіївської промзони. За даними штабу АТО, вони розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів, а згодом - штурм з метою відтіснити українські підрозділи. Сили АТО відбили атаку бойовиків, їм також вдалося захопити опорний пункт противника. Зараз бойові дії тривають.
В Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрозою гуманітарної катастрофи в цьому населеному пункті. Унаслідок обстрілу є поранені серед мирних жителів. Місто залишилося без води, електрики і тепла. Президент Петро Порошенко перервав візит до Німеччини і доручив скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи.