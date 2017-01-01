Екс-ватажка терористів Болотова отруїли, – дружина

Офіційна причина смерті – гостра серцева недостатність / Фото з відкритих джерел
Перший ватажок так званої "Луганської народної республіки" Валерій Болотов помер не від серцевої недостатності. Його вбили.
Про це сказала його дружина Олена Болотова в коментарі російському пропагандистському каналу life.ru.
Вона розповіла, що після зустрічі з двома чоловіками в кафе " Красная машина", її чоловік почував себе погано, а пізніше помер.
"Він весь вечір повторював: "Навіщо я випив цю каву?". На наступний день він залишився вдома, сказав, що відлежиться", – розповіла вдова терориста.
Коли жінка повернулась додому, то застала чоловіка непритомним, до приїзду медиків Болотов вже був мертвий.
Нагадаємо, 27 січня знайшли мертвим першого главу так званої "ЛНР" Валерія Болотова. У терористичній "ЛНР" заявили, що офіційна причина смерті – гостра серцева недостатність.