ОБСЄ сьогодні проведе спецзасідання щодо Авдіївки

Постійна рада ОБСЄ о 17:00 вівторка в Австрії збереться на спеціальне засідання, присвячене ситуації в Авдіївці.
Про це повідомляє в Twitter постійне представництво України при Організації по безпеці і співпраці в Європі.
«Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня», – йдеться в повідомленні.
Спікер Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца уточнила інформацію. За її словами, це засідання відбудеться у Відні о 17:00 за київським часом.
«Вже є інформація, що сьогодні на вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом, тобто о 5-й по Києву відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні серед 57 країн-учасниць цієї організації з приводу загострення ситуації на Донбасі», – сказала вона в ефірі телеканалу «112.ua».
Як повідомлялося, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови Постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він попросив скликати нараду для обговорення даного питання.
Нагадаємо, від 29 січня триває штурм в Авдіївській промзоні. Бойовики накрили Авдіївку залпами «Градів». Також у хід пішли танки.
Вранці 31 січня бойовики запросили режим тиші, і після цього знову пішли у наступ.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці оголосили режим надзвичайного стану та створили штаб з ліквідації наслідків події.
Бойовики пошкодили останню лінію електропередач, внаслідок чого місто залишилося без води, електрики і теплопостачання. Крім того, з’явилося повідомлення про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу.
Україна звернулася до ООН через ситуацію в Авдіївці.