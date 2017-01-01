Під Авдіївку висуваються путінські козаки

Росія відправляє допомогу бойовикам, які обстрілюють українських військових під Авдіївкою.
Про це повідомляє інформаційний портал Depo.ua .
"Всім козакам Всевеликого війська Донського бути готовими взяти участь у захисті Донбасу. Отаманам округів, юртів, станиць і хуторів підготувати списки добровольців для формування нових підрозділів Козачої національної гвардії", - такий "наказ" видав ватажок "козаків" Микола Козіцин.
"Козачу національну гвардію" фінансують із Росії, а її лідери підпорядковуються російським кадровикам.
Загострення в Авдіївській промзоні продовжується. Уранці 31 січня бойовики обстріляли Авдіївку із "Градів". По місту випустили 4 боєкомплекти.